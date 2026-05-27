MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen LEG Immobilien-Investment verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Aktie betrug an diesem Tag 119,32 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,381 LEG Immobilien-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 498,66 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 26.05.2026 auf 59,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 50,13 Prozent abgenommen.

LEG Immobilien markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,45 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des LEG Immobilien-Anteils fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Papiers lag beim Börsengang bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at