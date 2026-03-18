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LEG Immobilien Aktie

LEG Immobilien für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110

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Investmentbeispiel 18.03.2026 10:04:50

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LEG Immobilien von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen LEG Immobilien-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 18.03.2025 wurde die LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 66,86 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,496 LEG Immobilien-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 61,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,91 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 8,09 Prozent verkleinert.

Am Markt war LEG Immobilien jüngst 4,64 Mrd. Euro wert. Das LEG Immobilien-IPO fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des LEG Immobilien-Papiers lag beim Börsengang bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: LEG Immobilien

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