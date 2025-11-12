LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Lohnende LEG Immobilien-Investition?
|
12.11.2025 10:03:49
MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde das LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 115,06 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 8,691 LEG Immobilien-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 64,45 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 560,17 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,98 Prozent verringert.
Am Markt war LEG Immobilien jüngst 4,81 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Ihren ersten Handelstag begann die LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
