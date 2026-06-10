MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LEG Immobilien-Aktien verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades LEG Immobilien-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 74,85 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 100 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,336 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 51,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 68,47 EUR wert. Damit wäre die Investition um 31,53 Prozent gesunken.

Insgesamt war LEG Immobilien zuletzt 3,82 Mrd. Euro wert. Das Börsendebüt der LEG Immobilien-Papiere fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der LEG Immobilien-Aktie bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at