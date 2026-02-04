MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen LEG Immobilien-Investment gewesen.

Am 04.02.2021 wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 117,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,854 LEG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,45 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 03.02.2026 auf 59,05 EUR belief. Mit einer Performance von -49,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,55 Mrd. Euro gelistet. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at