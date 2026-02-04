LEG Immobilien Aktie
WKN DE: LEG111 / ISIN: DE000LEG1110
|Lukrativer LEG Immobilien-Einstieg?
|
04.02.2026 10:04:58
MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 04.02.2021 wurde das LEG Immobilien-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der LEG Immobilien-Anteile betrug an diesem Tag 117,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,854 LEG Immobilien-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,45 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Anteils am 03.02.2026 auf 59,05 EUR belief. Mit einer Performance von -49,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
LEG Immobilien wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,55 Mrd. Euro gelistet. Das LEG Immobilien-Papier wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die LEG Immobilien-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 44,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu LEG Immobilien
|
28.01.26
|MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
22.01.26
|Pluszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX mittags (finanzen.at)
|
21.01.26
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
20.01.26
|EQS-PVR: LEG Immobilien SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
16.01.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
15.01.26
|Zuversicht in Frankfurt: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
15.01.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX schwächer (finanzen.at)
|
14.01.26
|MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu LEG Immobilien
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|01.12.25
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.24
|LEG Immobilien Underweight
|Barclays Capital
|11.03.24
|LEG Immobilien Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.11.25
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.25
|LEG Immobilien Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|LEG Immobilien
|61,30
|0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.