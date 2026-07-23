Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Profitables Lufthansa-Investment? 23.07.2026 10:03:24

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lufthansa-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Lufthansa-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Lufthansa-Papier an diesem Tag bei 7,03 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 142,267 Lufthansa-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (8,82 EUR), wäre das Investment nun 1 254,23 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 25,42 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lufthansa eine Börsenbewertung in Höhe von 10,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Kvini / Shutterstock.com

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