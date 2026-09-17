Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Langfristige Performance
|
17.09.2026 10:03:26
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde die Lufthansa-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Lufthansa-Anteile bei 5,86 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 17,067 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lufthansa-Papiere wären am 16.09.2026 129,71 EUR wert, da der Schlussstand 7,60 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 29,71 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,08 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
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