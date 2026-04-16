Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Frühe Anlage
|
16.04.2026 10:03:28
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Lufthansa-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 6,21 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hat, hat nun 1 611,344 Anteile im Depot. Die gehaltenen Lufthansa-Aktien wären am 15.04.2026 12 600,71 EUR wert, da der Schlussstand 7,82 EUR betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 26,01 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Lufthansa einen Börsenwert von 9,60 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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