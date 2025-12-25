MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lufthansa-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die Lufthansa-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,19 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 614,466 Lufthansa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 8,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 593,80 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 13 593,80 EUR entspricht einer Performance von +35,94 Prozent.

Der Marktwert von Lufthansa betrug jüngst 10,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at