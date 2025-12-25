Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Langfristige Investition
|
25.12.2025 10:03:26
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurde die Lufthansa-Aktie feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,19 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 614,466 Lufthansa-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 8,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 593,80 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 13 593,80 EUR entspricht einer Performance von +35,94 Prozent.
Der Marktwert von Lufthansa betrug jüngst 10,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
23.12.25
|Lufthansa-Aktie im Fokus: Sonderlackiertes Flugzeug läutet Jubiläumsjahr 2026 ein (dpa-AFX)
|
23.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.12.25