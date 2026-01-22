Lufthansa Aktie

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

Lufthansa-Performance 22.01.2026 10:03:51

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Lufthansa-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Lufthansa-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Lufthansa-Aktie bei 5,96 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 677,290 Lufthansa-Aktien. Die gehaltenen Lufthansa-Aktien wären am 21.01.2026 14 495,14 EUR wert, da der Schlussstand 8,64 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 44,95 Prozent gestiegen.

Zuletzt verbuchte Lufthansa einen Börsenwert von 10,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

Analysen zu Lufthansa AG

20.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
16.01.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
15.01.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
14.01.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
09.01.26 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Lufthansa AG 8,97 -0,27% Lufthansa AG

