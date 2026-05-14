Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Frühe Investition
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14.05.2026 10:03:37
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lufthansa-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse XETRA Handel mit der Lufthansa-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Lufthansa-Anteile bei 6,52 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, befänden sich nun 15,337 Lufthansa-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Lufthansa-Papiere wären am 13.05.2026 124,69 EUR wert, da der Schlussstand 8,13 EUR betrug. Damit hätte sich das Investment um 24,69 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Lufthansa belief sich jüngst auf 10,22 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Patrik Stollarz / Getty Images
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