Lufthansa-Performance 08.01.2026 10:03:26

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lufthansa von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Lufthansa-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit der Lufthansa-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 7,47 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 13,396 Lufthansa-Aktien. Die gehaltenen Lufthansa-Anteile wären am 07.01.2026 122,89 EUR wert, da der Schlussstand 9,17 EUR betrug. Aus 100 EUR wurden somit 122,89 EUR, was einer positiven Performance von 22,89 Prozent entspricht.

Alle Lufthansa-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

