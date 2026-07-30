Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Performance im Blick
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30.07.2026 10:03:24
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit Lufthansa-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lufthansa-Anteile 7,59 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Lufthansa-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 318,145 Lufthansa-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 29.07.2026 gerechnet (8,89 EUR), wäre das Investment nun 11 720,94 EUR wert. Mit einer Performance von +17,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Lufthansa betrug jüngst 10,86 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Christopher Parypa / Shutterstock.com
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