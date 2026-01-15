MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Lufthansa-Investment verlieren können.

Lufthansa-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,48 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 105,524 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Lufthansa-Papiers auf 8,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 867,62 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 13,24 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at