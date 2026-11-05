Lufthansa Aktie

Lufthansa ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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Langfristige Anlage 05.11.2026 10:03:20

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Lufthansa gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lufthansa-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,53 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 132,767 Lufthansa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lufthansa-Aktie auf 8,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 075,41 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,54 Prozent angewachsen.

Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 9,33 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

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