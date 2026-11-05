Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Langfristige Anlage
|
05.11.2026 10:03:20
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Lufthansa-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,53 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Lufthansa-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 132,767 Lufthansa-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Lufthansa-Aktie auf 8,10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 075,41 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,54 Prozent angewachsen.
Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 9,33 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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