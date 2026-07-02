Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Frühe Anlage
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02.07.2026 10:03:41
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurde das Lufthansa-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 7,78 EUR. Bei einem Lufthansa-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 128,490 Lufthansa-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 255,35 EUR, da sich der Wert einer Lufthansa-Aktie am 01.07.2026 auf 9,77 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 25,54 Prozent.
Lufthansa war somit zuletzt am Markt 12,03 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Tupungato / Shutterstock.com
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