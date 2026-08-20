MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lufthansa von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in Lufthansa-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 5 Jahren wurde das Lufthansa-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Lufthansa-Aktie bei 6,10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 638,815 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 867,98 EUR, da sich der Wert eines Lufthansa-Papiers am 19.08.2026 auf 7,85 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 28,68 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Lufthansa einen Börsenwert von 9,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at