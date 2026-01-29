MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet

Am 29.01.2023 wurde das Lufthansa-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lufthansa-Papier bei 9,76 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Lufthansa-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,251 Lufthansa-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (8,68 EUR), wäre die Investition nun 89,00 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 11,00 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Lufthansa belief sich zuletzt auf 10,48 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at