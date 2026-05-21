MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lufthansa von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Lufthansa-Aktien gewesen.

Vor 3 Jahren wurden Lufthansa-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 9,59 EUR. Wenn man vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Lufthansa-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 104,254 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 20.05.2026 auf 7,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 825,90 EUR wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 17,41 Prozent.

Der Lufthansa-Wert an der Börse wurde auf 9,20 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at