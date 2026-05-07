Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Lufthansa-Anlage im Blick
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07.05.2026 10:03:46
MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte eine Lufthansa-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden Lufthansa-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,90 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 123,647 Lufthansa-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lufthansa-Aktie auf 8,22 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 238,63 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 7,61 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Lufthansa eine Börsenbewertung in Höhe von 9,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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