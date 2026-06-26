Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Dividende im Fokus
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26.06.2026 10:02:33
MDAX-Titel Porsche Automobil-Aktie: Porsche Automobil senkt Dividende
Im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Papier Porsche Automobil am 25.06.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,51 EUR je Aktie vereinbart. Damit wurde die Porsche Automobil-Dividende im Vorjahresvergleich um 20,94 Prozent zurückgeschraubt. Die Gesamtausschüttung von Porsche Automobil beträgt 584,00 Mio. EUR. Damit wurde die Porsche Automobil-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 25,42 Prozent gesenkt.
Porsche Automobil-Stockdividendenrendite
Der Porsche Automobil-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 29,76 EUR in den Feierabend. Der Dividendenabschlag auf den Porsche Automobil-Anteilsschein erfolgt am 26.06.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Porsche Automobil-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenauszahlung an die Porsche Automobil-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 verzeichnet das Porsche Automobil-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,78 Prozent. Somit schrumpfte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 5,25 Prozent.
Aktienkurs und reale Rendite im Vergleich
Im Zeitraum von 5 Jahren hat sich der Aktienkurs von Porsche Automobil via XETRA 68,34 Prozent nach unten entwickelt. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -44,27 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Aktienkurs.
Dividendenausschüttungen im Vergleich mit der Peergroup
Verglichen mit der Peergroup (Volkswagen (VW) vz, BMW, Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) fällt Porsche Automobil im Jahr 2025 hinter der Konkurrenz zurück. Bei der Dividendenrendite unterliegt die Dividenden-Aktie im Branchenvergleich genauso wie bei der Dividendenauszahlung. Der führende Dividenden-Titel in der Peergroup ist Volkswagen (VW) vz mit einer Dividendenauszahlung in Höhe von 5,26 EUR und einer Dividendenrendite von 3,50 Prozent.
Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Porsche Automobil
Für 2026 prognostizieren FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 1,78 EUR. Somit würde die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 6,24 Prozent zulegen.
Wichtigste Eckdaten von Porsche Automobil
Die Marktkapitalisierung des MDAX-Unternehmens Porsche Automobil steht aktuell bei 9,086 Mrd. EUR. Das KGV von Porsche Automobil beläuft sich aktuell auf 4,61. 2025 setzte Porsche Automobil 2,982 Mrd. EUR um und erzielte ein EPS von 8,66 EUR.
Redaktion finanzen.at
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