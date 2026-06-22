Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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Rentabler Porsche Automobil-Einstieg? 22.06.2026 10:04:20

MDAX-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet

MDAX-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren Porsche Automobil-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden Porsche Automobil-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 54,68 EUR. Bei einem Porsche Automobil-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,829 Porsche Automobil-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 19.06.2026 56,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 30,68 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 43,89 Prozent verringert.

Porsche Automobil erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images

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