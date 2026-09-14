Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Langfristige Anlage
|
14.09.2026 10:03:41
MDAX-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor 3 Jahren bedeutet
Am 14.09.2023 wurden Porsche Automobil-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die Porsche Automobil-Anteile bei 48,53 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,061 Porsche Automobil-Aktien im Depot. Die gehaltenen Porsche Automobil-Papiere wären am 11.09.2026 59,88 EUR wert, da der Schlussstand 29,06 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 40,12 Prozent gleich.
Porsche Automobil war somit zuletzt am Markt 8,90 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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