MDAX-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Porsche Automobil eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die Porsche Automobil-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 86,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, hätte er nun 115,741 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 893,52 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 16.10.2026 auf 25,00 EUR belief. Mit einer Performance von -71,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at