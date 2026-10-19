Porsche Automobil Aktie
WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038
|Porsche Automobil-Investment im Blick
|
19.10.2026 10:04:18
MDAX-Titel Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil von vor 5 Jahren bedeutet
Die Porsche Automobil-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Porsche Automobil-Aktie bei 86,40 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Porsche Automobil-Aktie investiert hätte, hätte er nun 115,741 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 893,52 EUR, da sich der Wert eines Porsche Automobil-Anteils am 16.10.2026 auf 25,00 EUR belief. Mit einer Performance von -71,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Alle Porsche Automobil-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images
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