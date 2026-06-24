Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Ausschüttung an Aktionäre
|
24.06.2026 10:02:21
MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: Porsche vz senkt Dividende
Wie im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Titel Porsche vz am 23.06.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 1,01 EUR für das Jahr 2025. So reduzierte sich die Porsche vz-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 56,28 Prozent. Alles in allem schüttet Porsche vz 2,10 Mrd. EUR an Aktionäre aus. Wie aus der Dividendenhistorie hervorgeht, gab es demnach im Vorjahresvergleich keine Veränderung.
Ausschüttungsrendite im Fokus
Schlussendlich notierte das Porsche vz-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via XETRA bei 46,45 EUR. Heute wird die Porsche vz-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den Porsche vz-Aktienkurs auswirken. Die Dividendenausschüttung an die Porsche vz-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Porsche vz verzeichnet für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,21 Prozent. Damit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,95 Prozent.
Vergleich von realer Rendite und Porsche vz-Aktienkurs
Innerhalb von 5 Jahren blieb der Porsche vz-Aktienkurs im XETRA-Handel stabil. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) und der Porsche vz-Kurs weisen für den Zeitraum eine nahezu gleiche Performance auf.
Dividendenschätzung von Dividenden-Titel Porsche vz
Für das Jahr 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 1,02 EUR. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 2,24 Prozent bedeuten.
Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Porsche vz
Porsche vz ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 40,735 Mrd. EUR. Dividenden-Aktie Porsche vz weist aktuell ein KGV von 95,94 auf. Im Jahr 2025 erzielte Porsche vz einen Umsatz von 36,272 Mrd.EUR sowie einen Gewinn je Aktie von 0,48 EUR.
Redaktion finanzen.at
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