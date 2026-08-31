MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Porsche vz von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Porsche vz-Aktie statt. Am Handelstag zuvor standen Porsche vz-Anteile letztlich bei 45,35 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Porsche vz-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 220,507 Porsche vz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Porsche vz-Papiers auf 45,95 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 132,30 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,32 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Porsche vz belief sich zuletzt auf 41,03 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Porsche vz-Anteile an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Damals wurde der erste Kurs eines Porsche vz-Anteils bei 84,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at