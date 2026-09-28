Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Profitables Porsche vz-Investment? 28.09.2026 10:03:45

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Porsche vz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 28.09.2025 wurden Porsche vz-Anteile an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Porsche vz-Papier 42,53 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Porsche vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,351 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Porsche vz-Aktie auf 45,63 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 107,29 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 7,29 Prozent.

Zuletzt verbuchte Porsche vz einen Börsenwert von 40,74 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Porsche vz-Papiere an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Zum Börsendebüt des Porsche vz-Papiers wurde der Erstkurs mit 84,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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