Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Frühes Investment 06.07.2026 10:03:54

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Porsche vz von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Porsche vz-Investment gewesen.

Porsche vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,69 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Porsche vz-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,342 Porsche vz-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,68 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 03.07.2026 auf 45,97 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,68 Prozent angewachsen.

Der Porsche vz-Wert an der Börse wurde auf 41,34 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Porsche vz-Anteile an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Zum Börsendebüt des Porsche vz-Papiers wurde der Erstkurs mit 84,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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