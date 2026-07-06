Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Frühes Investment
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06.07.2026 10:03:54
MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Porsche vz von vor einem Jahr abgeworfen
Porsche vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 42,69 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das Porsche vz-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,342 Porsche vz-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,68 EUR, da sich der Wert eines Porsche vz-Anteils am 03.07.2026 auf 45,97 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 7,68 Prozent angewachsen.
Der Porsche vz-Wert an der Börse wurde auf 41,34 Mrd. Euro beziffert. Der erste Handelstag der Porsche vz-Anteile an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Zum Börsendebüt des Porsche vz-Papiers wurde der Erstkurs mit 84,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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