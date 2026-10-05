Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Porsche vz-Investmentbeispiel 05.10.2026 10:03:43

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche vz von vor 3 Jahren gekostet

Bei einem frühen Porsche vz-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die Porsche vz-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 88,24 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11,333 Porsche vz-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Porsche vz-Aktien wären am 02.10.2026 487,31 EUR wert, da der Schlussstand 43,00 EUR betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,27 Prozent.

Der Porsche vz-Wert an der Börse wurde auf 38,47 Mrd. Euro beziffert. Am 29.09.2022 wurden Porsche vz-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Porsche vz-Aktie lag damals bei 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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