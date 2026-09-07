Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Hochrechnung 07.09.2026 10:04:00

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Porsche vz-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Porsche vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Porsche vz-Papier bei 101,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,989 Porsche vz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,28 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Porsche vz belief sich zuletzt auf 39,31 Mrd. Euro. Der Porsche vz-Börsengang fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Porsche vz-Anteils bei 84,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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26.08.26 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 Porsche vz. Equal Weight Barclays Capital
19.08.26 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
14.08.26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12.08.26 Porsche vz. Buy Goldman Sachs Group Inc.
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,30 -0,02% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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