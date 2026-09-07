Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Hochrechnung
|
07.09.2026 10:04:00
MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Porsche vz-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete das Porsche vz-Papier bei 101,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,989 Porsche vz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 44,22 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,72 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 56,28 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Porsche vz belief sich zuletzt auf 39,31 Mrd. Euro. Der Porsche vz-Börsengang fand am 29.09.2022 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs eines Porsche vz-Anteils bei 84,00 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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10:04
|MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
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04.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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04.09.26
|MDAX aktuell: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
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04.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
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03.09.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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03.09.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets