Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Profitable Porsche vz-Investition?
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13.07.2026 10:04:05
MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche vz von vor 3 Jahren eingebracht
Am 13.07.2023 wurde die Porsche vz-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Porsche vz-Aktie betrug an diesem Tag 114,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8,741 Porsche vz-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 10.07.2026 394,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45,13 EUR belief. Mit einer Performance von -60,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Porsche vz markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 39,95 Mrd. Euro. Die Porsche vz-Aktie ging am 29.09.2022 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Porsche vz-Papiers belief sich damals auf 84,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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