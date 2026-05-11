Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Porsche vz-Investition im Blick
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11.05.2026 10:04:47
MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Porsche vz-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 47,11 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,227 Porsche vz-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 08.05.2026 auf 42,73 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 907,03 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 9,30 Prozent eingebüßt.
Porsche vz erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 38,06 Mrd. Euro. Das Porsche vz-Papier wurde am 29.09.2022 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Porsche vz-Aktie auf 84,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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