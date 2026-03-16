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Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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Porsche vz-Anlage unter der Lupe 16.03.2026 10:04:12

MDAX-Titel Porsche vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Porsche vz-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Porsche vz-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Porsche vz-Papier letztlich bei 53,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Porsche vz-Papier investiert hätte, hätte er nun 186,916 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.03.2026 gerechnet (37,30 EUR), wäre das Investment nun 6 971,96 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 30,28 Prozent.

Insgesamt war Porsche vz zuletzt 33,37 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Porsche vz-Aktie an der Börse XETRA war der 29.09.2022. Der Erstkurs des Porsche vz-Anteils belief sich damals auf 84,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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