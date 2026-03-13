PUMA Aktie
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das PUMA SE-Papier letztlich bei 19,47 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,137 PUMA SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,74 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 12.03.2026 auf 21,75 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,74 Prozent.
Am Markt war PUMA SE jüngst 3,20 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
