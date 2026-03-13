PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende PUMA SE-Anlage? 13.03.2026 10:03:45

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PUMA SE-Aktien gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das PUMA SE-Papier letztlich bei 19,47 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,137 PUMA SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 111,74 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 12.03.2026 auf 21,75 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 11,74 Prozent.

Am Markt war PUMA SE jüngst 3,20 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Lohnende PUMA SE-Anlage? Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in PUMA SE-Aktien gewesen.

14:30
 EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12:49
 EQS-PVR: PUMA SE: Correction of a release from 28.01.2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12:43
 EQS-PVR: PUMA SE: Correction of a release from 28.01.2026 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12:13
 EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
12:08
 EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.03.26
 EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
10.03.26
 Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
06.03.26
 EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)