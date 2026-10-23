MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen PUMA SE-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PUMA SE-Anteile letztlich bei 23,32 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das PUMA SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 428,816 PUMA SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 763,29 EUR, da sich der Wert einer PUMA SE-Aktie am 22.10.2026 auf 25,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,63 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von PUMA SE belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at