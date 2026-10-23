PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Langfristige Performance
|
23.10.2026 10:03:37
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor standen PUMA SE-Anteile letztlich bei 23,32 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das PUMA SE-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 428,816 PUMA SE-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 763,29 EUR, da sich der Wert einer PUMA SE-Aktie am 22.10.2026 auf 25,10 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,63 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von PUMA SE belief sich zuletzt auf 3,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: PUMA SE
Nachrichten zu PUMA SE
|
22.10.26
|PUMA-Aktie schwächer: Neuer Chief Commercial Officer für den Sportartikelhersteller (Dow Jones)
|
22.10.26
|EQS-News: PUMA appoints Arne Arens as Chief Commercial Officer (EQS Group)
|
22.10.26
|EQS-News: PUMA ernennt Arne Arens zum Chief Commercial Officer (EQS Group)
|
21.10.26
|XETRA-Handel: MDAX schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|PUMA-Aktie in Grün: Aufsichtsrat hat Dennis Tao als neuen Vorsitzenden (Dow Jones)
|
21.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
21.10.26
|EQS-News: Dennis Tao elected Chairman of PUMA’s Supervisory Board (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-News: Dennis Tao zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats von PUMA gewählt (EQS Group)
Analysen zu PUMA SE
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|24,86
|-0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.