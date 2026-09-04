PUMA Aktie

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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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Profitabler PUMA SE-Einstieg? 04.09.2026 10:03:59

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 04.09.2025 wurde die PUMA SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 20,06 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 49,850 PUMA SE-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (24,26 EUR), wäre das Investment nun 1 209,37 EUR wert. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 209,37 EUR, was einer positiven Performance von 20,94 Prozent entspricht.

PUMA SE war somit zuletzt am Markt 3,62 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

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