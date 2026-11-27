Bei einem frühen PUMA SE-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das PUMA SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 20,22 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die PUMA SE-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 49,456 PUMA SE-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 161,72 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 26.11.2026 auf 23,49 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 16,17 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von PUMA SE bezifferte sich zuletzt auf 3,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at