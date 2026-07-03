PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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PUMA SE-Investition 03.07.2026 10:04:07

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem PUMA SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die PUMA SE-Aktie letztlich bei 20,31 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in PUMA SE-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 49,237 PUMA SE-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 26,73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 316,10 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 31,61 Prozent.

Alle PUMA SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: PUMA SE

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