MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in PUMA SE-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 16.01.2016 wurde das PUMA SE-Papier via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 18,35 EUR wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hat, hat nun 54,496 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 15.01.2026 1 189,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,82 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 18,91 Prozent angezogen.

Alle PUMA SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,25 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at