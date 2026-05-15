MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PUMA SE-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Das PUMA SE-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das PUMA SE-Papier an diesem Tag 23,14 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 4,322 PUMA SE-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 111,19 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 14.05.2026 auf 25,73 EUR belief. Mit einer Performance von +11,19 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

PUMA SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at