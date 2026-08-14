PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables PUMA SE-Investment? 14.08.2026 10:03:41

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren gekostet

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem PUMA SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 64,62 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die PUMA SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,475 PUMA SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 412,26 EUR, da sich der Wert einer PUMA SE-Aktie am 13.08.2026 auf 26,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,77 Prozent verringert.

PUMA SE war somit zuletzt am Markt 3,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

mehr Nachrichten

Analysen zu PUMA SE

mehr Analysen
11.08.26 PUMA Halten DZ BANK
04.08.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.08.26 PUMA Neutral UBS AG
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

PUMA SE 26,57 -0,52% PUMA SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Börsen zur Schlussglocke in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. An der Wall Street ging es etwas runter. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen