MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem PUMA SE-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 64,62 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die PUMA SE-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,475 PUMA SE-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 412,26 EUR, da sich der Wert einer PUMA SE-Aktie am 13.08.2026 auf 26,64 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 58,77 Prozent verringert.

PUMA SE war somit zuletzt am Markt 3,93 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at