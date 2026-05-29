MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 93,82 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 106,587 PUMA SE-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 28.05.2026 auf 30,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 197,61 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 68,02 Prozent verringert.

PUMA SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at