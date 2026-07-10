MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen PUMA SE-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde die PUMA SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 23,72 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 421,585 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.07.2026 11 804,38 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 28,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,04 Prozent gesteigert.

Alle PUMA SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at