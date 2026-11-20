PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|PUMA SE-Anlage
|
20.11.2026 10:03:33
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des PUMA SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,70 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hat, hat nun 4,220 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 104,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,75 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 4,45 Prozent.
PUMA SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,73 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: PUMA SE
Nachrichten zu PUMA SE
|
13.11.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
11.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)
|
10.11.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
09.11.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Montagshandels schwächer (finanzen.at)
|
06.11.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
02.11.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 43, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu PUMA SE
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.11.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.11.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
|02.11.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|23,14
|-5,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernehmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.