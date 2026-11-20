Bei einem frühen PUMA SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des PUMA SE-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,70 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hat, hat nun 4,220 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 19.11.2026 104,45 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 24,75 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 4,45 Prozent.

PUMA SE erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at