PUMA Aktie

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WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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Lukrative PUMA SE-Investition? 11.09.2026 10:03:35

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren verloren

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in PUMA SE von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in PUMA SE-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurde das PUMA SE-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die PUMA SE-Aktie bei 62,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 161,290 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 10.09.2026 auf 22,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 583,87 EUR wert. Das entspricht einem Minus von 64,16 Prozent.

PUMA SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

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