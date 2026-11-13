PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Langfristige Performance
|
13.11.2026 10:03:46
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden PUMA SE-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die PUMA SE-Anteile bei 111,30 EUR. Bei einem PUMA SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 89,847 PUMA SE-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 12.11.2026 2 352,20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26,18 EUR belief. Damit wäre die Investition um 76,48 Prozent gesunken.
Zuletzt ergab sich für PUMA SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: PUMA SE
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