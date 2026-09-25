PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Lohnendes PUMA SE-Investment?
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25.09.2026 10:03:40
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die PUMA SE-Aktie bei 24,50 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die PUMA SE-Aktie investierten, hätten nun 40,816 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 22,14 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 903,67 EUR wert. Mit einer Performance von -9,63 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zuletzt verbuchte PUMA SE einen Börsenwert von 3,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: PUMA SE
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