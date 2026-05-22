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PUMA Aktie

PUMA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

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PUMA SE-Investition 22.05.2026 10:04:00

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren PUMA SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 3 Jahren wurden PUMA SE-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 47,44 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die PUMA SE-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,079 PUMA SE-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 575,04 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Anteils am 21.05.2026 auf 27,28 EUR belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 42,50 Prozent verringert.

Am Markt war PUMA SE jüngst 3,95 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com

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