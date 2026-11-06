MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren PUMA SE-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurden PUMA SE-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 55,36 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 18,064 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 05.11.2026 489,52 EUR wert, da der Schlussstand 27,10 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 51,05 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für PUMA SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at