PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|PUMA SE-Investition im Blick
|
23.01.2026 10:04:02
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet
PUMA SE-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 32,31 EUR. Bei einem PUMA SE-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 309,502 PUMA SE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des PUMA SE-Papiers auf 21,54 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 666,67 EUR wert. Das entspricht einer Abnahme von 33,33 Prozent.
Jüngst verzeichnete PUMA SE eine Marktkapitalisierung von 3,12 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Tooykrub / Shutterstock.com
